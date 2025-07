Ufficiale Amichevoli Napoli, annunciati 5 test: dall'Arezzo all'Olympiacos, date e orari

Il Napoli ha ufficializzato le cinque amichevoli in ritiro per la prossima stagione. Due avversarie italiane in Trentino, allo stadio comunale di Carciato, tre testi internazionali a Castel di Sangro allo stadio Patini. Ecco date e orari:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 22 luglio ore 18

Napoli-Catanzaro 26 luglio ore 18

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20