Il primo giorno di De Bruyne col Napoli: il belga si allena col numero 10!

Primo giorno per Kevin De Bruyne, primo ad arrivare stamani a Castel Volturno per i test fisici e atletici con il Napoli, in vista del ritiro di Dimaro. II fuoriclasse belga ha indossato per il suo primo allenamento la nuova divisa training con il numero 10. Resta l'attesa per quello che sarà il numero che indosserà sulla maglia da gioco: il 14 ex numero del suo grande amico Dries Mertens o il 17 indossato nei suoi 10 anni passati al Manchester City, potrebbe essere la scelta del nazionale belga. Di seguito gli scatti dei test atletici di De Bruyne postati sui social dalla SSCNapoli.