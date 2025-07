Ufficiale Qual. Mondiale 2026, prima a San Siro per Gattuso: data e orario di Italia-Norvegia

vedi letture

Domenica 16 novembre lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ospiterà Italia-Norvegia, ultima gara del Gruppo I per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Il match inizierà alle ore 20:45 e rappresenterà un appuntamento decisivo per il futuro degli Azzurri, che torneranno a San Siro otto mesi dopo la sconfitta con la Germania nei quarti di UEFA Nations League. Quel precedente aveva visto 60.000 spettatori sugli spalti e un record di incassi per una gara della Nazionale.

La situazione nel Girone I. Attualmente, l’Italia è terza nel girone, dopo due partite: una sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e una vittoria per 2-0 sulla Moldova. Gli Azzurri sono a tre punti da Israele (che ha giocato una partita in più) e a nove dalla capolista Norvegia, che ha già disputato due gare in più. Le prossime sfide di settembre contro Estonia (a Bergamo) e Israele (a Debrecen) saranno fondamentali per la rincorsa al secondo posto, che garantisce l’accesso ai play-off, mentre solo la prima classificata otterrà il pass diretto per la fase finale del Mondiale.

La Nazionale a Milano. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (63 a fronte delle 65 giocate nella Capitale - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza. Nel capoluogo lombardo gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l’altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all’Arena Civica) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna al ‘Meazza’. La vittoria più ampia della Nazionale a Milano è Italia-Francia 9-4 del 18 gennaio 1920, mentre l’Austria è l’avversaria più affrontata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5).

Le prossime gara degli azzurri nel Gruppo I

5 settembre 2025 (ore 20.45): Italia-Estonia - Bergamo, Stadio di Bergamo

8 settembre 2025 (ore 20.45): Israele-Italia - Debrecen, Nagyerdei Stadion

11 ottobre 2025 (ore 20.45): Estonia-Italia - Tallinn, A. Le Coq Arena

14 ottobre 2025 (ore 20.45): Italia-Israele - Udine, Stadio Friuli

13 novembre 2025 (ore 20.45): Moldova-Italia

16 novembre 2025 (ore 20.45): Italia-Norvegia - Milano, Stadio ‘Giuseppe Meazza’