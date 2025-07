Ufficiale Castel Volturno, seconda giornata di test atletici: gli azzurri presenti oggi

Proseguono gli allenamenti per i Campioni d'Italia in vista del ritiro di Dimaro-Folgarida. Giovedì 17 luglio la squadra allenata da Antonio Conte partirà per il Trentino per la prima parte della preparazione estiva, intanto oggi il secondo gruppo non presente ieri, si è ritrovato nel centro tecnico di Castel Volturno. La SSCNapoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dei test medici e atletici effettuati oggi.

Il secondo gruppo di lavoro, composto da Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Juan Jesus, Lobotka, Lukaku, McTominay, Meret, Neres, Ngonge, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Simeone, Spinazzola e Zanoli, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici.