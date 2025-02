Ufficiale Amuzu, dall'ipotesi Napoli al Gremio: l'esterno passa al club brasiliano

Il suo nome era stato accostato anche al Napoli. Alla fine, Francis Amuzu è prima rimasto per qualche giorno all'Anderlecht, ora invece è ufficiale il suo trasferimento al Gremio. Il giocatore era stato accostato al club azzurro nei giorni finali del mercato, una volta sfumate le piste Garnacho e Adeyemi. Alla fine il Napoli ha optato per Okafor in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

