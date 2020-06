Ancelotti disse a De Laurentiis che stava sbagliando ad esonerarlo: il campo lo ha smentito

Difficile dargli torto: quanti avrebbero scommesso su Gattuso, l'allievo, al posto di Ancelotti, il maestro, il re di coppe, l'uomo che aveva vinto tutto ovunque e senza neppure sudare? Una scommessa che De Laurentiis sta vincendo e che ora racconta fiero, a testa alta, dopo la vittoria della Coppa Italia, il quarto trionfo della sua gestione, il primo dopo lunghi sei anni in cui ha sognato il paradiso senza mai entrarci. Proprio il presidente del Napoli lo rivela nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio: per molti stava sbagliando ad esonerare Ancelotti, anche Carlo glielo aveva detto, ma De Laurentiis sembrava convinto e il campo ha premiato la sua intuizione. Gattuso è diventato prezioso, non solo un allenatore, molto più di un professionista, l'uomo giusto al momento giusto, l'artefice del successo dell'Olimpico, il simbolo di una rinascita che da Roma parte, non arriva, per traguardi sempre più importanti. Ancelotti è un ricordo lontano. L'errore era stato un altro...