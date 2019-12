Ancelotti ha già ritirato i suoi effetti personali: poco fa ha lasciato Castel Volturno

Carlo Ancelotti è già stato al centro tecnico per ritirare i suoi effetti personali. Un'oretta fa l'allenatore azzurro ha lasciato Castel Volturno in auto e si può dire che è stato quello il momento in cui ha detto definitivamente addio al Napoli. Ora all'esterno del training center sale l'attesa per Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, che dovrebbero giungere in questi minuti.