Ancelotti, piove sul bagnato: il Real Madrid perde un giocatore-chiave

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Un altro infortunio per la rosa già decimata a disposizione di Carlo Ancelotti, Uscito dal campo ieri sera durante la partita di Champions League contro il Liverpool, il centrocampista Eduardo Camavinga ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra che, secondo i media spagnoli, lo terranno fuori anche tre settimane. Infortunatosi a inizio, ripresa quando era il miglior giocatore del Real in campo, Camavinga ha riportato lo stesso infortunio del compagno di squadra Vinicius Junior, anche lui fuori da diverse settimane.

La speranza per Carlo Ancelotti è riavere entrambi a disposizione per la finale della nuova coppa Intercontinentale, il 18 dicembre. Da tempo fermi i vari Carvajal, Militao, Tchouameni, Rodrygo e Alaba, il problema assenti potrebbe comunque ancora acuirsi perchè secondo diversi media spagnoli secondo anche Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Brahim Diaz avrebbero terminato l'incontro con dei fastidi e si sottoporranno domani a visite mediche per capire di cosa si tratta. (ANSA).