Anche Ancelotti nel 2019 si lamentò per il clima al Franchi: "90' di insulti, che vergogna"

© foto di Federico Titone

Luciano Spalletti ieri è stato vittima di insulti, lancio di bottigliette e anche un tentativo di schiaffo da parte di un tifoso allo stadio Franchi. E non è la prima volta che il clima a Firenze sia invivibile per un allenatore del Napoli. Già nel 2019, ormai tre anni fa, Carlo Ancelotti al termine di un match contro la Fiorentina lamentò il comportamento dei supporters viola nella tribuna alle spalle delle panchine:

"Qui al Franchi non è mai stato facile per il Napoli, campo ostile. Dopo 90' minuti di insulti ho suggerito alla gente di andare a casa perché era ora! E' una brutta abitudine, quando passerà sarà troppo tardi! E' vero che si è concentrati sulla partita, però danno fastidio, soprattuto da una tifoseria per la quale simpatizzo perchè mio padre tifava Fiorentina. Stimo i tifosi della Fiorentina, però i cretini ci sono ovunque, molto erano dietro la mia panchina".

Poi, in conferenza stampa, il tecnico attualmente campione d'Europa rincarò la dose: "Cori razzisti anti-Napoli? Io ho sentito quelli che hanno fatto a me e non erano territoriali ma personali. E' stata una vergogna. E' un tifo per il quale simpatizzo perché mio padre era un grandissimo tifoso della Fiorentina. Oggi hanno fatto la selezione di quelli dietro di me per insultarmi".