Anche la Juve fuori dalla Champions, Gazzetta: "Euro disastro"

Nel taglio alto si parla invece del Milan e della rottura con Theo Hernandez, ma anche del 'caso Lookman' scoppiato nelle ultime ore in casa Atalanta.

"Euro disastro" è il forte titolo di apertura proposto in prima pagina da La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League. I bianconeri cestinano il 2-1 dall'andata e perdono 3-1 in casa del PSV (decisivi i supplementari) salutando in anticipo l'Europa che conta, come successo a Milan e Atalanta negli altri playoff: adesso è l'Inter l'unica italiana in corsa nella competizione.

Domani il sorteggio degli ottavi: per i nerazzurri sarà Feyenoord o PSV. Nel taglio alto si parla invece del Milan e della rottura con Theo Hernandez, ma anche del 'caso Lookman' scoppiato nelle ultime ore in casa Atalanta.