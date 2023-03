Anche la sosta è alleata: Spalletti al completo per uno storico finale

Rush finale per lo Scudetto e all in sulla Champions. Il Napoli è atteso dal mese più importante probabilmente della sua storia

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Rush finale per lo Scudetto e all in sulla Champions. Il Napoli è atteso dal mese più importante probabilmente della sua storia e persino la sosta per le nazionali sembra giocare a favore di Luciano Spalletti. Domani è fissata la ripresa a Castel Volturno ed il tecnico del Napoli - oltre a Raspadori e Demme che rientreranno in gruppo - man mano avrà a disposizione tutti i reduci dalle nazionali e nelle migliori condizioni: chi ha giocato meno nell'ultimo periodo ha avuto la possibilità di riprendere la condizione (ad eccezione di Bereszynski per un piccolo problemino fisico) e quelli più spremuti sono stati in alcuni casi anche risparmiati.

Kvara centellinato in nazionale

Georgia-Norvegia di domani ne è l'esempio. Kvaratskhelia dopo l'ultimo sforzo in azzurro è stato risparmiato nella prima gara della sua nazionale e domani scenderà in campo contro Ostigard che invece - dopo i primi 90' da titolare - avrà un'altra gara per riprendere fiducia e condizione: una possibilità interessante dopo gli ultimi mesi in cui Rrahmani e Kim non gli hanno lasciato molti minuti. Stesso discorso per alternative come Elmas, punto fermo della sua Macedonia.

Entro mercoledì tutti a disposizione?

Gli ultimi ad aggregarsi al gruppo dovrebbero essere Kim e Olivera, che si sfideranno domani in Corea del Sud, ma entro la giornata di mercoledì rientreranno in città e non c'è quindi alcuna problematica verso il big-match contro il Milan. Stesso discorso per Simeone con l'Argentina mentre qualche ora prima si rivedrà Anguissa impegnato in Namibia con il suo Camerun. Il resto dei 16 azzurri convocati rientrerà invece già entro martedì.