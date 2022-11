Anche per Napoli-Udinese il pubblico delle grandi occasioni: Maradona già quasi sold-out!

I biglietti, messi in vendita oggi, stanno andando a ruba e - sottolinea Carmine Martino su Twitter - lo stadio è quasi sold-out.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Tutti vogliono ammirare questo Napoli da vicino. Così anche per l'ultima gara prima della pausa per il Mondiale, ossia Napoli-Udinese, si prevede il tutto esaurito. I biglietti, messi in vendita oggi, stanno andando a ruba e lo stadio è quasi sold-out.