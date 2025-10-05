Ancora Hojlund! Il Napoli ribalta il Genoa al 76'!

Al 76' il Napoli passa completa la rimonta e passa in vantaggio con Rasmus Hojlund! L'attaccante, ex Manchester United, si dimostra rapidissimo nell'approfittare di una respinta non perfetta di Leali e deposita in rete da distanza ravvicinata. L'azione offensiva nasce dal lavoro sulla corsia destra di De Bruyne, che costruisce il gioco e permette a Di Lorenzo di servire con una sponda aerea McTominay. La conclusione dello scozzese viene respinta corta dal portiere rossoblù, ma sulla ribattuta Hojlund è il più lesto di tutti e sigla il gol del sorpasso per gli azzurri.

