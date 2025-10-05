Anguissa rimette in pista il Napoli: di testa insacca l'1-1!

Al 57' il Napoli pareggia con Frank Zambo Anguissa! Gran cross di Spinazzola sulla sinistra per De Bruyne, il Genoa intercetta soltanto per un momento, poi arriva il centrocampista azzurro a ristabilire la parità.

