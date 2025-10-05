Si ferma anche Politano, doppio cambio: entrano De Bruyne e Spinazzola

Al 50' doppio cambio per il Napoli, entrano in campo De Bruyne e Spinazzola. Qualche secondo prima si era fermato, dopo Lobotka, anche Matteo Politano. Oltre al nazionale italiano esce anche Olivera. Conte ritorna al 4-1-4-1 con Neres aa destra.

