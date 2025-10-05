Ufficiale
Anguissa ci ha preso gusto: è l'MVP di Napoli-Genoa, terza volta in sei gare
Frank Zambo Anguissa, che ha segnato il gol del momentaneo pareggio ed è ha anche contribuito al 2-1 (è suo il tiro respinto sul quale segna Hojlund) , è l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Genoa. Il centrocampista camerunese è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match, il terzo in queste prime sei gare dopo quelli aggiudicatosi contro Cagliari e Fiorentina.
