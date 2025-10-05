CLASSIFICA - Il Napoli si riprende la vetta! Agganciata la Roma a 15 punti

Oggi alle 19:57Notizie
di Antonio Noto

Dopo aver riscattato la sconfitta di sette giorni fa a San Siro contro il Milan già in Champions League, battendo lo Sporting, il Napoli torna al successo anche in campionato e completa la sua bella settimana con una vittoria in rimonta sul Genoa. Rossoblù battuti 2-1 e testa della classifica riconquistata in condominio con la Roma di Gasperini a 15 punti. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.