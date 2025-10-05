Doppio cambio per il Napoli: escono Hojlund e Neres

vedi letture

Ultimi due cambi per il Napoli, è una doppia sostituzione. Escono Hojlund e Neres, al loro posto entrano Lucca e Gutierrez. Lo spagnolo prende la posizione a sinistra di Spinazzola che si sposta sulla fascia opposta.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.