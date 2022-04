Ancora noie fisiche per Milik: l'ex azzurro salta il big match PSG-Marsiglia

Stasera ci sarà Paris Saint Germain contro Olympique Marsiglia. Forfait importante per i biancazzurri, visto che non ci sarà Arkadiusz Milik

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera ci sarà Paris Saint Germain contro Olympique Marsiglia. Forfait importante per i biancazzurri, visto che non ci sarà Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, ex Napoli, non era sicuro della convocazione a causa di noie fisiche. Sampaoli l'ha escluso dalla lista, quindi sarà Bakambu il probabile titolare questa sera.