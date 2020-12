Ancora qualche giorno di relax: martedì 29 la ripresa degli allenamenti

Mentre gli azzurri si godono questi giorni di vacanze natalizie, Rino Gattuso è alle prese con la miastenia. Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, Il tecnico azzurro sembra in via di guarigione con la malattia che gli sta provocando problemi alla vista e sarà presente martedì alla ripresa degli allenamenti, a Castel Volturno. Il 29 è infatti in programma il ritorno al lavoro per l'intero gruppo per preparare la prima trasferta del nuovo anno, a Cagliari, domenica 3 gennaio.