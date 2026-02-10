"Senza ultras non c’è partita. Basta divieti", striscione in Curva A

di Antonio Noto

Nei primi minuti di Napoli-Como è stato esposto uno striscione in Curva A contro il divieto di trasferrta per i residenti in Campania, che obbligherà gli azzurri a giocare fino al termine del campionato senza gli Ultras al seguito fuori casa. Di seguito il testo dello striscione: "Senza Ultras non c’è partita. Basta divieti".

