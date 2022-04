Durissimo colpo per il Napoli che 72' subisce a terza rete dalla Fiorentina.

Durissimo colpo per il Napoli che 72' subisce a terza rete dalla Fiorentina. Cabral riceve sulla sinistra, punta Lobotka e gli va via. Il brasiliano va alla conclusione a giro, sul palo lontano, e centra l'angolino per il 3-1 viola.