Come stanno Anguissa e De Bruyne? L'annuncio di Conte in conferenza

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in extremis contro l'Hellas Verona e, tra i vari temi, ha dato aggiornamenti sulle condizioni fisiche degli infortunati Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni: "Anguissa, la settimana scorsa si è allenato con noi, deve sentirsi bene lui. Dieci giorni fa non si sentiva in grado di allenarsi con noi, abbiamo parlato e sta iniziando a prendere convinzione e autostima. Mi auguro che in questa settimana migliori, però deve essere anche lui a dirmelo che se la sente, io non posso forzare nessun calciatore.

Per quanto riguarda, De Bruyne questa settimana dovrebbe iniziare ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione; ma anche lì parliamo di una rottura di tendine all'ischiocrurale, quindi ci sarà da gestire. Di una cosa sono certo: vado su chi dà più affidabilità, non leggerò il nome. Avrò la settimana per fare le mie valutazioni e ogni scelta che farò sarà per il bene del Napoli".