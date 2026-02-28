Foto

CLASSIFICA - Il Como supera la Juventus e mette pressione a Roma e Napoli

Oggi alle 17:13Notizie
di Pierpaolo Matrone

Tre punti fondamentali per il Como nella corsa all'Europa. Il 3-1 con cui la squadra di Fabregas si impone al Sinigaglia sul Lecce nel primo match del sabato della 27^ giornata, regala infatti il momentaneo sorpasso sulla Juventus, attesa domani dalla Roma all'Olimpico.

I 48 punti in 27 partite valgono ad ora il quinto posto, mentre i salentini restano pericolosamente in terzultima posizione (24 punti) al pari di Fiorentina e Cremonese che però devono giocare ancora il turno di campionato.