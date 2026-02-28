Radio TN
Rocchi al Bentegodi per Verona-Napoli: sugli spalti c'è il designatore
C'è anche Gianluca Rocchi al Bentegodi. In occasione del match di oggi tra Hellas Verona e Napoli, il designatore arbitrale ha fatto tappa in Veneto per assistere da vicino all'incontro. Come appreso da Radio Tutto Napoli, presente al Bentegodi per la partita, sugli spalti, dunque, ci sarà anche Rocchi.
