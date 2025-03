Foto "Anema e core", rivedi la coreografia da brividi del Maradona

vedi letture

Atrmosfera pazzesca al Maradona per Napoli-Fiorentina, match che ha segnato il ritorno alla vittoria degli uomini di Antonio Conte. All'ingresso delle squadre in campo spettacolare coreografia congiunta delle due curve che con dei cartoncini bianchi hanno formato un'enorme scritta: "Anema... e core". Di seguito gli scatti dal Maradona.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).