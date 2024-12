Anguissa fa tris! Sponda del nuovo entrato Simeone: 1-3 a Udine!

All'80' arriva il primo cambio per il Napoli con Simeone che entra al posto dell'autore del gol Simeone. Passa un minuto e il Napoli va ancora in rete con Anguissa! Filtrante di Lobotka, sponda di Simeone per Anguissa che controlla, entra in area e insacca alle spalle di Sava: 1-3 per gli azzurri di Conte!