Ufficiale Anguissa nell'elenco dei candidati al Pallone d'Oro africano: out Lookman

vedi letture

Sono stati resi noti i dieci giocatori che concorreranno al Pallone d'oro africano 2025 vinto due anni fa da Osimhen e lo scorso anno da Lookman. Ora diversi i favoriti. In pole c'è come sempre Mohamed Salah, classificatosi al quarto posto nel Pallone d'Oro e protagonista di una grande stagione con il Liverpool. Insieme a lui c'è l'ex interista Achraf Hakimi, sesto classificato invece all'ultimo Pallone d'Oro. Il terzino è reduce da una grande stagione con il Paris Saint-Germain campione d'Europa.

Fra i giocatori candidati non poteva mancare ovviamente Victor Osimhen. A rappresentare l'Italia ci sarà André-Frank Zambo Anguissa del Napoli. Nutrita anche la lista degli assenti a partire dal campione in carica Ademola Lookman passando per Antoine Semenyo del Bournemouth fino ad arrivare a Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e Omar Marmoush, quest'ultimo protagonista di un grande inizio di stagione con l'Eintracht Francoforte.