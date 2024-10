Anguissa oggi aggancia Magoni e può puntare il Pampa e Osimhen verso la Top 100 all time

Inamovibile anche con Antonio Conte, Frank Anguissa sta avendo grande continuità e quest'oggi può continuare a scalare la classifica di presenze all time. Il centrocampista del Napoli quest'oggi raggiungerà le 127 presenze in azzurro, agganciando Magoni e Tacchi al 112esimo posto all time. Nel mirino le 131 del Pampa Sosa e le 133 di Osimhen per provare a puntare alla Top 100 chiusa in questo momento da Cavani con 138 partite.