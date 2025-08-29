Ufficiale

Anguissa regolarmente convocato dal Camerun: la lista

Anguissa regolarmente convocato dal Camerun: la listaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Notizie
di Davide Baratto

È stata diramata la lista dei convocati del Camerun per la sosta delle Nazionali. È regolarmente presente l'azzurro Frank Zambo Anguissa, che partirà con la sua selezione per giocarsi la Qualificazione ai Mondiali: il centrocampista del Napoli affronterà l'Eswatini il 4 settembre e il Capo Verde il 9 settembre. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Simon Ngapandouetnbu - Simon Omossola - André Onana

Difensori: Christopher Wooh - Jackson Tchatchoua - Jean-Charles Castelletto - Nouhou Tolo - Michael Ngadeu - Ngadjui - Nagida Mohamadou Malcom - Bokele - Flavien Boyomo

Centrocampisti: André-Frank Zambo Anguissa - Carlos Baleba - Arthur Avom - Martin Hongla - Wan Neyou - Martin Atemengue

Attaccanti: Christian Bassogog - Bryan Mbeumo - Nicolas Brice Moumi Ngamaleu - Frank Magri - Vincent Aboubakar - Eric Maxim Choupo-Moting - Danny Namaso - Georges-Kevin Nkoudou - Patrick Soko