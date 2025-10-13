Ufficiale Anguissa torna titolare in nazionale: Brys lo rilancia in Camerun-Angola

vedi letture

Alle 18 il Camerun scende in campo contro l'Angola nel match di qualificazione al Mondiale del 2026. Frank Anguissa sarà regolarmente in campo. Il commissario tecnico Brys ha scelto il centrocampista del Napoli per guidare il reparto nella sfida decisiva per il percorso verso la kermesse intercontinentale.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.