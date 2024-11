Anguissa salta Namibia-Camerun: non era neppure in panchina

Frank Zambo Anguissa ha saltato Namibia-Camerun, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. La partita è finita 0-0 ma Anguissa non ne ha fatto parte. Né in campo né in panchina. Nella distinta ufficiale, infatti, il centrocampista del Napoli era assente, non figura, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali sul suo conto. La prossima partita della sua nazionale è prevista per il 19 novembre contro lo Zimbabwe.