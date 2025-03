Anguissa verso la convocazione! Le ultime sul recupero e la chiamata del Camerun

vedi letture

Ancora tutto da decifrare il recupero dei giocatori che erano ai box. Neres dovrebbe essere ancora una volta spettatore, scrive il quotidiano Repubblica: "Il brasiliano non è ancora al meglio e Conte deciderà soltanto oggi se aggregarlo oppure no, ma è difficile che l’attaccante possa offrire il suo contributo. Sfrutterà la sosta per tornare al meglio"

Viene definita più probabile, invece, la convocazione di Frank Anguissa. Il centrocampista dovrebbe accomodarsi in panchina per poi rispondere alla chiamata del Camerun: "Anguissa potrebbe rappresentare una soluzione in corso d’opera: Conte proseguirà con la formula del doppio play. Lobotka e Gilmour offrono tante varianti in fase di costruzione. L’allenatore azzurro ha sciolto pure il dubbio relativo alla fascia sinistra. Spinazzola è favorito su Olivera e quindi dovrebbe partire lui dall’inizio".