Anticipazioni sul nuovo Dpcm: scelto l'orario del coprifuoco nazionale

Riparte di prima mattina la trattativa per gli ultimi dettagli al nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare tra stasera e domani 3 novembre. Dalle 8 il premier riprenderà la riunione conclusa ieri in tarda serata con i capidelegazione della maggioranza, da cui il governo ha ribadito di volere l’introduzione del coprifuoco su tutto il territorio nazionale alle 21. Seguirà a stretto giro un nuovo vertice con i presidenti delle Regioni e i sindaci, con l’obiettivo di trovare un accordo sull’organizzazione delle zone rosse. Lo riporta Open.