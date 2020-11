Applausi e candele alle finestre: Napoli pronta ad omaggiare Maradona stasera

"Oggi alle 20.45 Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita metteremo alle finestre luci e candele e alle 21, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città. Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che è il nostro figlio e fratelli più amato". Questo il testo dell'addio di Napoli a Maradona che è stato stampato su manifesti funebri, con il volto di Diego con il Vesuvio sullo sfondo.