Applausi e cori dei tifosi a fine partita: "Vinceremo, vinceremo, vinceremo il Tricolor..."

Fonte: Dal Maradona, Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Vinceremo, vinceremo, vinceremo il Tricolor..." E' il coro cantato dal pubblico presente allo Stadio Maradona di Napoli dopo Napoli-Salernitana 1-1, gara che non ha permesso ai partenopei di conquistare matematicamente il tricolore. A sei giornate dalla fine il Napoli è a +18 sulla Lazio seconda in classifica e a +20 sulla Juventus che, però, ha una gara in meno.