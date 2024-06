Argentina, i convocati per la Copa America: c'è una sorpresa in attacco

TuttoNapoli.net

Sono 26 i giocatori convocati da Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, per prendere parte al torneo di Copa America negli Stati Uniti.

Di volti della Serie A ce ne sono parecchi, a partire da Martinez Quarta della Fiorentina che farà compagnia a Nico Gonzalez. A rapporto a centrocampo anche il romanista ed ex Juve Leandro Paredes, presenza fissa ormai Rodrigo De Paul (ex Udinese). In attacco presente il capitano dell'Inter e Campione d'Italia Lautaro Martinez, ma la sorpresa più grande è Valentin Carboni, 19enne di proprietà del club nerazzurro. Messi intoccabile, si rivede Lo Celso (Tottenham) dopo l'assenza dal Mondiale di Qatar 2022 per infortunio.

Di seguito lista ufficiale dei convocati per la Copa America 2024.

Portieri: E. Martinez, F. Armani, Rulli.

Difensori: Montiel, Molina, Romero, Pezzella, M. Quarta, Otamendi, Li. Martinez, Acuna, Tagliafico.

Centrocampisti: Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, E. Fernandez, Lo Celso.

Attaccanti: Di Maria, V. Carboni, Messi, Garnacho, Gonzalez, Lautaro Martinez, Alvarez.