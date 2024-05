Argentina in lutto, è morto l'ex ct Menotti: vinse il Mondiale nel 1978

Lutto nel mondo del calcio argentino e mondiale, è morto all'età di 85 anni Cesar Luis Menotti, ex commissario tecnico campione del mondo con l'Argentina.

Lutto nel mondo del calcio argentino e mondiale, è morto all'età di 85 anni Cesar Luis Menotti, ex commissario tecnico campione del mondo con l'Argentina nel 1978. Menotti guidò la nazionale albiceleste alla conquista del primo mondiale vinto in casa. Ad annunciarlo è stata la stessa Federazione tramite un comunicato ufficiale: "La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di César Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ed ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Flaco!".