Ufficiale Argentina, si ferma Molina: Scaloni chiama il fratellino del Cholito

In Argentina un altro erede illustre potrebbe presto fare il proprio esordio con la Seleccion. Dopo la sconfitta subita per 2 a 1 contro il Paraguay infatti, si è fermato anche Nahuel Molina a causa di un fastidio muscolare ed ha dovuto fare rientro alla base dell'Atletico Madrid. Al suo posto il ct Scaloni ha deciso di dare un'altra chance a Giuliano Simeone, figlio del Cholo Diego e fratello dell'attaccante del Napoli, Giovanni.

Già lo scorso 10 settembre contro la Colombia il classe 2002 era andato in panchina, senza però entrare in campo. Ora dunque può sognare l'esordio nella sfida prevista contro il Perù, nella notte italiana fra martedì e mercoledì. Molina era partito titolare contro il Paraguay come terzino destro, ma ora cederà sicuramente il posto a Gonzalo Montiel , entrato in campo nell'ultima partita. L'infortunio, inoltre, si presenta come l'ultimo di una serie di infortuni iniziata con il ritiro di Nico González prima dell'inizio della partita, affinché potesse riprendersi dall'infortunio di lieve entità al retto femorale riportato in partita all'inizio di ottobre, e che è proseguita con Lisandro Martínez -a causa di un colpo subito contro il Leicester- e Germán Pezzella che non si è ripreso da un infortunio al polpaccio destro.