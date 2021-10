Arriva il Legia: Spalletti con ampie rotazioni e due esordi dal primo minuto

L'Europa League competizione da onorare, ma anche risorsa per il campionato. Il Napoli si avvicina alla sfida al Legia, da vincere obbligatoriamente per non compromettere un raggruppamento che s'è già complicato, e Luciano Spalletti dovrebbe ruotare in maniera massiccia in vista della sfida alla Roma e del tour de force di gare ravvicinate. Un modo per preservare gran parte dei titolari, ma anche per 'crearne' altri che serviranno nelle prossime gare, dando minutaggio ai rientranti - e alcuni di questi possono essere considerati co-titolari - o chi ha avuto meno spazio.

Doppio esordio

Si parte con il ritorno di Meret tra i pali mentre in difesa è quasi obbligato l'esordio da titolare di Juan Jesus, a sinistra per la squalifica di Mario Rui e l'infortunio di Malcuit, nella linea con Koulibaly, probabilmente Manolas che ieri è tornato in gruppo e Di Lorenzo costretto agli straordinari a destra. A centrocampo altro esordio da titolare: Diego Demme, che Spalletti accostò al suo Pizarro nel pre-campionato prima dell'infortunio e dell'arrivo di Anguissa, avrà una maglia da titolare e probabilmente affiancherà Fabian che non ha avuto gli impegni con la nazionale (nella ripresa potrebbe rivedersi anche Lobotka).

Osimhen parte dalla panchina

Nessun dubbio sul ritorno da titolare di Lozano, sacrificato anche nel finale col Torino poco dopo il suo ingresso, con probabilmente Elmas ed Insigne. Improbabile il terzo esordio da titolare, ovvero quello di Dries Mertens. Più probabile un'ampia parte di secondo tempo. Al posto di Osimhen, inizialmente dalla panchina, potrebbe esserci Andrea Petagna, come già accaduto contro lo Spartak. Il nigeriano, così come Politano e Mertens, potrebbe essere eventualmente le armi dalla panchina di Spalletti che con i cinque è sempre riuscito a cambiare le partite.