Arriva il pienone per il primo Napoli-Milan: 50mila biglietti venduti in 24 ore

Tre sfide al Milan in sedici giorni tra il 2 e il 18: due gala al Maradona e in mezzo, il 12, ouverture di coppa a San Siro

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Tre sfide al Milan in sedici giorni tra il 2 e il 18: due gala al Maradona e in mezzo, il 12, ouverture di coppa a San Siro, scrive il Corriere dello Sport raccontando della travolgente ondata di passione azzurra capace di sommergere, cioè "polverizzare cinquantamila biglietti in meno di ventiquattro ore per la prima sfida in Serie A. Numeri impazziti, il sold-out è dietro l'angolo e magari già raggiunto: ieri mattina sul mercato c'erano poche scorte di settori inferiori e ciò significa che l'entusiasmo non si ferma e non si fermerà anche in Champions.