Arte e tre punti a Firenze: ADL in visita agli Uffizi

Alla vigilia di Fiorentina-Napoli il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e famiglia hanno visitato La Galleria degli Uffizi a Firenze. A riverarlo è il Corriere dello Sport, che ha svelato che il patron azzurro si è intrattenuto per circa un’ora nel museo per un tour guidato, durante il quale ha ammirato in particolare le opere della statuaria antica, di Botticelli, Paolo Uccello e Piero della Francesca. Proprio davanti ad una delle sue opere preferite, La Battaglia di San Romano ritratta da Paolo Uccello, ADL ha incontrato e scattato una foto ricordo con il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.