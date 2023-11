Ascolti tv, ritorno record per Mazzarri: Atalanta-Napoli seconda gara più vista della 13ª giornata

L'attesa per il ritorno sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri era tanta, a dimostrarlo i dati degli ascolti della 13ª giornata di Serie A.

Atalanta-Napoli è stata, infatti, la seconda partita più vista nell'ultimo turno di campionato con Dazn che ha conseguito il record di spettatori.

Gli ascolti hanno toccato quota 6,7 milioni, se si considerano quelli di Sky. Dazn è stato visto da oltre 5,8 milioni di spettatori complessivi. Come scrive Calcio e Finanza: "Si tratta di 5.682.983 spettatori per le 10 partite singole di campionato, più 148.550 utenti collegati a Zona Gol, che ha trasmesso in contemporanea le due partite delle 15 di domenica, Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa".

Salernitana-Lazio - 367.120 spettatori

Atalanta-Napoli - 967.456 spettatori

Milan-Fiorentina - 896.843 spettatori (in co-esclusiva su Sky)

Cagliari-Monza - 196.012 spettatori (in co-esclusiva su Sky)

Empoli-Sassuolo - 45.967 spettatori

Frosinone-Genoa - 99.356 spettatori

Roma-Udinese - 578.829 spettatori

Juventus-Inter - 2.121.865 spettatori

Verona-Lecce - 193.307 spettatori

Bologna-Torino - 216.228 spettatori (in co-esclusiva su Sky)

Zona Gol 148.550 spettatori

TOTALE-5.831.533 spettatori