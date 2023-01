Assemblea Serie A, dopo la Juve arrivati anche Inter, Atalanta e Udinese: manca il Napoli

Si va via via riempiendo la sede della Lega Calcio che quest'oggi ospiterà un'Assemblea importante per il futuro dei diritti tv della Serie A

Si va via via riempiendo la sede della Lega Calcio che quest'oggi ospiterà un'Assemblea importante per il futuro dei diritti tv della Serie A. Dopo l'arrivo della Juventus, si sono presentati in sede gli ad dell'Inter Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Per l'Atalanta c'è Luca Percassi, per l'Udinese Pierpaolo Marino. Per Hellas Verona e Torino presenti i legali.