Ufficiale Assistenza tifosi con disabilità al Maradona: precisazione della SSC Napoli al Comune

vedi letture

Comunicazione ufficiale da parte del Comune di Napoli, riguardo lo stadio Maradona, con oggetto: "Riscontro richiesta assistenza dedicata ai tifosi con disabilità motoria all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona". Si legge:

"Facendo seguito alla nota pervenuta dalla Commissione Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile con PG 2024/1058312 del 06/12/2024, a firma del Presidente, Gaetano Simeone, in riferimento alle difficoltà riscontrate dai tifosi con disabilità motoria nell’accedere ai rispettivi posti assegnati all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, in occasione degli incontri di calcio, questo Servizio ha provveduto ad esporre la richiesta avanzata alla Società Sportiva Calcio Napoli.

La predetta Società mezzo mail dell’08/12/2024, ha riscontrato che, per ogni incontro calcistico, impiega già un adeguato numero di steward dedicato al supporto della categoria dalla fase di entrata fino al raggiungimento del posto a sedere o degli stalli per le carrozzine, favorendo il corretto instradamento dal passaggio dei tornelli. La SSCN dichiara di restare, comunque a disposizione per valutare ulteriori e diverse modalità di assistenza da fornire ai tifosi con disabilità motoria in base alle criticità che di volta in volta si manifesteranno. Cordiali saluti. Sottoscritto digitalmente dal Dirigente dott.ssa Gerarda Vaccaro".