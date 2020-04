Asta Cannavaro-Ferrara, la maglia di Diego via per 55mila euro: un agente ha battuto Dybala

Grande risultato per la campagna "Je sto vicino a te", lanciata dai fratelli Cannavaro e Ciro Ferrara per aiutare la città partenopea nella battaglia contro il Coronavirus. Raccolti 80mila euro tramite la vendita di maglie di tantissimi giocatori che si sono uniti, ma gran parte arriva dalla 10 di Maradona, indossata con l'Argentina nel giorno dell'amchevole dell'87 con l'Italia di un esordiente Ferrara che l'ha messa a disposizione della fondazione. La maglia del Pibe de Oro, che su Instagram ha pubblicizzato l'iniziativa e ringraziato Ferrara, è stata venduta per la cifra record di 55mila euro. Ad aggiudicarsi il cimelio all’asta on line è stato il noto procuratore Andrea Cattoli per 55mila euro, spiuntandola in un'asta a cui ha partecipato con diversi rilanci anche Dybala.