Atalanta, il co-patron Pagliuca in Italia per la partita contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stephen Pagliuca, nuovo co-chairman dell'Atalanta, dovrebbe raggiungere l'Italia in occasione del big match contro il Napoli previsto per il weekend del 3 aprile. In quell'occasione sarà allo stadio insieme ad Antonio Percassi per abbracciare la tifoseria nerazzurra e ovviamente per iniziare a intavolare una strategia con obiettivo primario quello di puntare con continuità alla Champions League. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.