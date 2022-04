Atalanta, Muriel parte dalla panchina: Gasperini punta su Boga

Luis Muriel tornerà ad allenarsi soltanto oggi e molto probabilmente partirà dalla panchina, proprio per questo motivo Gasperini punterà tutto su Boga

Luis Muriel tornerà ad allenarsi soltanto oggi e molto probabilmente partirà dalla panchina, proprio per questo motivo Gasperini punterà tutto su Boga domenica contro il Napoli. Il problema al ginocchio sembra essere stato soltanto un leggero contrattempo tra la notte da sogno in Germania e la vittoria del Dall'Ara. Probabile un impiego da falso nove. A forza di dribbling, scatti, giocate e gol, visto che non ha ancora segnato al Napoli.