Atalanta-Napoli, bergamaschi favoriti per i bookmakers: tutte le quote

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Atalanta-Napoli mette di fronte oggi a Bergamo la terza contro la prima di serie A. Gli esperti Sisal vedono la squadra di casa favorita a 2,35 rispetto al 3,25 del Napoli con il pareggio in quota a 3,10. Spettacolo assicurato visto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,35 con un Ribaltone dato a 8,25. Una rete di Retegui, assente all'andata, si gioca a 2,75 mentre Romelu Lukaku è dato nel tabellino dei marcatori a 3,50.

Il secondo big match di giornata è una delle classiche della Serie A, Juventus-Milan. Bianconeri favoriti a 2,15 contro il 3,75 del Milan mentre si scende a 3,25 per il pareggio. L'Under, a 1,65, si fa preferire all'Over, in quota a 2,10. Un classico 2-0 si gioca a 10 per i padroni di casa mentre lo stesso risultato esatto ma a favore dei rossoneri pagherebbe 20 volte la posta. L'Inter, vincente a 1,20, riceve l'Empoli, il cui blitz a San Siro pagherebbe 15 volte la posta. La Lazio, tre punti a 1,80, parte favorita a Verona, trionfo a 4,00, mentre nel lunch match la Fiorentina cerca di scacciare via una crisi che parla di quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato con appena un punto conquistato: i viola, offerti a 1,72, ricevono il Torino, il cui blitz è in quota a 5,50. (ANSA).