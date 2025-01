Foto Atalanta-Napoli, ennesima trasferta vietata: il volantino di protesta Ultras

Centinaia di tifosi del Napoli aspettano la squadra all'aeroporto di Capodichino, prima della partenza per Bergamo per la sfida di domani contro l'Atalanta.

Oltre al grande entusiasmo dei supporters azzurri per la capolista, la mobilitazione all'esterno dell'aeroporto è dovuta anche all'ennesima trasferta che sarà vietata ai residenti in Campania. Gli Ultras di Curva A e B stanno protestando civilmente nei confronti del provvedimento, come si evince dal seguente volantino.